تشافي: كرة القدم غير عادلة

المدرب الإسباني يتحدث بعد خروج فريقه من دوري أبطال آسيا

وصف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري كرة القدم بأنها غير عادلة، ذلك تعقيبًا على خروجه من دوري أبطال آسيا بخسارته 1-0 أمام بيرسبوليس الإيراني في الدوحة مساء اليوم.

الفريق القطري لعب مباراة جيدة من حيث الاستحواذ وأخذ زمام المبادرة الهجومية، لكن فرص بيرسبوليس من الهجمات المرتدة اتسمت دومًا بالخطورة، وقد نجح من إحداها في خطف هدف الفوز الثمين قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

اقرأ أيضًا | الثقة الزائدة وأسلوب لعب كارتيرون وأبرز ما يُقلق النصر أمام التعاون

المزيد من الفرق

نجم برشلونة السابق قال عقب اللقاء أن الخسارة حدثت بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفًا "كرة القدم غير عادلة، تحكمنا في جل مجريات المباراة لكن خسرنا في النهاية بسبب تفاصيل بسيطة".

أضاف "سبق وأن أخبرت لاعبي السد أن أي خطأ في تلك البطولة سيجعلك خارجها".

أتم "نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه النادي والجماهير، ومن المؤسف عدم تطبيق تقنية الفيديو في البطولة الأهم في آسيا".