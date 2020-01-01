الثقة الزائدة وأسلوب لعب كارتيرون وأبرز ما يُقلق النصر أمام التعاون

مباراة سعودية خالصة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

يخوض النصر السعودي لقاءً يبدو سهلًا في دور الـ16 في دوري أبطال آسيا أمام مواطنه التعاون ، وهي المواجهة الـ11 بين فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وبعضها البعض في البطولة القارية.

النصر خاض مشوارًا مميزًا في دور المجموعات، إذ بدأ بالتعادل مع السد القطري ثم أتبعه بثلاثة انتصارات قوية حسمت تأهله رسميًا لدور الـ16، ليلعب آخر مباراتين بمجموعة من البدلاء والشباب ويكتفي بتعادل جديد أمام السد وخسارة لم تُبعده عن الصدارة أمام العين.

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التعاون كان مشواره أكثر صعوبة، إذ رغم البداية الممتاز بحصاد ست نقاط من الفوز على الشارقة والدحيل، خسر الفريق مبارياته الثلاثة التالية وآخرهم كانت أمام الشارقة بنتيجة 6-0، ليدخل مباراة الجولة الأخيرة وهو بحاجة إلى معجزة للتأهل .. وقد حدثت تلك المعجزة وهزم الدحيل بهدف قاتل ليخطف منه بطاقة الصعود.

الورق يقول أن التعاون هو أسهل خصم للنصر في دور الـ16، فيما يقول أيضًا أن العالمي وبعد استبعاد الهلال بقرار الاتحاد الآسيوي هو أقوى فرق البطولة حاليًا والمرشح الأول للفوز باللقب.

الحديث يدور في السعودية وبين جماهير النصر منذ الآن عن الخصم المتوقع في مباراة دور الـ8، إذ لا يتوقع أحد خروج الفريق أمام مواطنه التعاون الذي هزمه في الدوري السعودي مرتين الموسم الماضي، 2-1 ذهابًا و4-1 إيابًا، وكان أقوى بتواجد عدد من نجومه رحلوا قبل استكمال دوري الأبطال.

فنيًا، يبدو الفارق كبير جدًا بالفعل بين الفريقين، إذ يمتلك النصر لاعبين مميزين وأسلوب لعب واضح وانسجام كامل بين عناصره، فيما تغيب تلك المزايا عن التعاون الذي غير مدربه حديثًا وتعاقد مع كارتيرون منذ ما يقرب الأسبوعين فقط، بجانب فقدانه أبرز عناصره مثل لياندري تاوامبا وطلال عبسي ومدالله العليان، وتراجع أدائه بشكل كبير في نهاية الموسم حتى أنه ضمن البقاء في دوري المحترفين في آخر جولاته.

مع هذا، هناك عوامل تُقلق النصر وجمهوره من اللقاء، وهي تحديدًا 4 عوامل، هي:

الثقة الزائدة بالنفس

النصر يدخل المباراة والجميع يُرشحه للفوز ومواصلة المشوار، وهناك شعرة رفيعة بين الثقة بالنفس الإيجابية والغرور الذي قد يُضيع كل شيء، وقد رأينا الكثير من الفرق المرشحة تخسر بسبب الثقة الزائدة واللامبالاة في التعامل مع المباراة.

المواجهة من مباراة واحدة ولذا لا تعويض فيها ولا يوجد فرصة أخرى، ومن هنا تحتاج تركيز واهتمام وجدية جميع اللاعبين والمدرب روي فيتوريا.

أسلوب لعب كارتيرون

رأينا جميعًا كيف تفوق باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للتعاون مع فريقه السابق "الزمالك المصري" خلال مباريات لم يكن فيها الطرف المرشح للفوز، خاصة مباراتي السوبر المصري والقاري أمام الأهلي والترجي، والمباراة الأخيرة في الدوري المصري أمام الأهلي.

هذا الأمر يعود لأسلوب لعب الثعلب الفرنسي المميز في مثل تلك المباريات الصعبة والكبيرة، هو يُجيد تنظيم الدفاع وجعله مغلقًا أمام المنافسين مع المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة باستخدام المهارات الفردية في الهجوم.

أسلوب اللعب هذا هو نقطة التعاون الأقوى والأهم في المباراة، وقد تكون وسيلته الوحيدة للفوز.

الأخطاء الدفاعية للنصر

دفاع النصر كان العنصر الأهم في نجاحه بالفوز بالدوري السعودي الموسم الماضي، وقد اهتز ذلك الدفاع كثيرًا هذا الموسم بعدما فقد عبد الله مادو للإصابة وتراجع مستوى مايكون بيريرا قليلًا.

الدفاع عاد ليكون جيدًا جدًا مؤخرًا، لكنه مازال يرتكب الأخطاء والهفوات الفردية التي تمنح المنافسين فرصًا مميزة للتسجيل، وفي مباراة كتلك لا تعويض فيها سيدفع الفريق ثمن أي خطأ دفاعي غالٍ جدًا.

هجوم التعاون الشرس

عبد المجيد السواط ومحمد السهلاوي وميشيل ديوك هم المثلث الهجومي للتعاون تحت قيادة كارتيرون، وهم يجمعون من المهارات الفردية المتنوعة ما قد يُزعج أي خط دفاع في دوري أبطال آسيا.