الزمالك يكشف عن مصير ساسي وبنشرقي بعد أزمة ديون "المليار ونصف"

هل يتمكن الزمالك من دفع مستحقات الثنائي الأجنبي؟

كشف أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن موقف ناديه من دفع مستحقات التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بنشرقي خلال الفترة القادمة، بعد الإعلان عن وصول مديونيات القلعة البيضاء لدى الجهات الحكومية إلى مليار ونصف المليار جنيه.

الزمالك أعلن أمس الخميس، خلال بيان رسمي، عن وصول مديونيات القلعة البيضاء لدى الجهات الحكومية إلى مليار ونصف المليار جنيه مصري. "اقرأ التفاصيل"

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يونس قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "فريق كرة القدم بالنادي ليس له علاقة بما يحدث، والفريق متماسك تمامًا والمسؤولين عن الفريق يقومون بعملهم بشكل ناجح، ويحافظون على الفريق بشكل جيد بعيدًا عن الأزمات".

وتابع: "هناك من يطالبنا بإجراء صفقات في 6 أيام فقط، ولكن نادي بحجم الزمالك، يتم التخطيط لمدة عام ليتعاقد مع لاعب يستحق أن يمثله في المباريات الرسمية".

رئيس لجنة الكرة حرص على توجيه رسالة للجماهير بشأن ثنائي الفريق فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي، حيث قال: "هناك أمولًا ستدخل النادي الفترة القادمة، ونحن ملتزمون بموعد سداد مستحقات فرجاني ساسي وأشرف بشرقي".

واختتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "الزمالك لن يهدم، لأنه يمتلك جماهير غفيرة ونحن نعمل لاستمراره في موقعه وأن لا يتأثر بأي أزمات، وهو ما يحدث بالفعل حاليًا".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء يوم السبت، بالجولة الافتتاحية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2020-2021، على ملعب استاد الكلية الحربية.