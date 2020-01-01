أخبار الزمالك اليوم | عرض جديد لمصطفى محمد ولماذا التراجع عن ضم الشيخ وأمير عادل؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 ديسمبر

خسر فريق نادي الزمالك المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على يد غريمه الأهلي، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 10 ديسمبر 2020.

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بعد رفض عرض فنربخشه .. مصطفى محمد يتلقى عرضًا تركيًا جديدًا

لا يزال مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، يتلقى عروضًا من الدوري التركي، رغم تمسك مسؤولي القلعة البيضاء به ببقائه على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل. ( طالع التفاصيل )

باتشيكو: كنت أريد ضم الشيخ .. ولا نستحق الخسارة أمام الأهلي

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن سبب تراجع ناديه عن التعاقد مع أحمد الشيخ وأمير عادل "ألكسندر ياكوبسن"، خلال الفترة الماضية، وعن خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر. ( طالع التفاصيل )

رسالة باتشيكو للاعبين

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، اليوم الخميس، جلسة مع اللاعبين على هامش المران.

وقال البرتغالي للاعبين، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "أمامنا مباراة مهمة بعد يومين، علينا أن نبدأ الموسم الجديد بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تمامًا".

المحمدي يدعم اللاعبين

حرص حسين ياسر المحمدي؛ لاعب الزمالك السابق، على حضور مران اليوم، من أجل مؤازرة اللاعبين ودعمهم، رفقة الجهاز الفني، الذي كان يرتبط معه بعلاقة جيدة خلال فترة احترافه بالدوري البرتغالي.

انتظام أوناجم وتدريبات منفردة لأوباما

انتظم المغربي محمد أوناجم؛ لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، بعدما غاب عنها خلال اليومين الماضيين للإصابة.

وخاض اللاعب تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف أخصائي التأهيل عمرو المطراوي.

وفي الإطار نفسه، خاض يوسف إبراهيم "أوباما"؛ لاعب الأبيض، تدريبات منفردة بالكرة اليوم، في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات بالأمس، بعدما اكتمل شفائه من فيروس كورونا.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ ( طالع التفاصيل )