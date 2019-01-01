الزمالك يعلن تأجيل مباريات كأس مصر

الاتحاد الكرة لم يصدر بيان بعد بشأن تأجيل المباريات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك المصري، عن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباريات كأس مصر التي كان المقرر لها نهاية الشهر الجاري.

وسادت أزمة في الكرة المصرية مؤخرًا بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز، في كأس مصر بدور الـ16 المؤجلة، حيث حدد لها يوم 28 فبراير الجاري.

وأكد موقع الزمالك الرسمي أن الاتحاد اتخذ القرار بالفعل، على تاجيل المباريات التي كان من المقرر أن تقام الأربعاء المقبل بين الزمالك والمقاصة.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن الجولة الـ16 يوم الخميس المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

إقرأ أيضًا - فوساتي يُحدد مشكلة أهلي جدة الأساسية

وأعلن الموقع الرسمي للزمالك رفضه التام بتأجيل مباريات الكأس التي كان من المقرر أن تقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين.