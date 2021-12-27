الزمالك يطلق سراحه .. مصطفى محمد إلى جلطة سراي حتى 2025 رسميًا

أعلن نادي جلطة سراي التركي رسميًا اليوم الإثنين، نجاحه في شراء المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، من ناديه الزمالك المصري، بشكل نهائي حتى عام 2025.

ولم يكشف النادي التركي عن أي تفاصيل في الصفقة، فقط اكتفى بإعلان بقائه حتى نهاية موسم 2024-25.

إعارة ورفض بيع نهائي:

في الميركاتو الشتوي 2021، انتقل المهاجم المصري إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع نية البيع النهائي، بشرط دفع 4 ملايين دولار، وهو ما تم.

لكن في صيف 2021، حاول جلطة سراي جاهدًا في شراء اللاعب نهائيًا من مسؤولي القلعة البيضاء إلا أن كافة المحاولات قوبلت بالرفض.

وكان وقتها النادي التركي يرغب في شراء مصطفى، لحصوله على عرض فرنسي، ورغم محاولات والد اللاعب حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، محاولًا إقناعهم بإطلاق سراحه إلا أنهم صمموا وقتها على الحصول على 4 ملايين دولار بشكل فوري، وهو ما لم يتمكن جلطة سراي من تحقيقه.

ماذا قدم مصطفى محمد مع جلطة سراي؟

شارك مصطفى بقميص الأحمر والأصفر في 45 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع هدف آخر.

وكانت انطلاق المهاجم – صاحب الـ24 عامًا – رائعة مع الفريق التركي، إذ أنه أول محترف مصري ينجح في هز الشباك في أول أربع مباريات له بالخارج.

لكن ورغم الانطلاق الرائعة إلا أن اللاعب توترت علاقته بفاتح تريم؛ المدير الفني للفريق، بعدما تراجع مستواه، حتى أصبح حبيسًا لمقاعد البدلاء، ولا يتم الدفع به سوى في الدقائق الأخيرة.

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