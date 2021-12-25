بدون أهداف ولكنه الأفضل .. ماذا قدم مصطفى محمد أمام أنطاليا سبور؟

ساهم النجم المصري مصطفى محمد في انتصار فريقه جلطة سراي، على نظيره أنطاليا سبور بهدفين دون رد، في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز، ليصبح هو نجم المباراة الأول.

مصطفى محمد شارك أساسيًا في مباراة أنطاليا سبور، حيث لم يتم تغييره طوال المباراة، في ظل تألقه اللافت للنظر، ومساهمته بشكل كبير في انتصار فريقه.

جلطة سراي رفع رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أنطاليا سبور عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر، بترتيب فرق الدوري التركي.

جماهير جلطة سراي عبروا عن سعادتهم بالمستوى الرائع الذي ظهر به مصطفى محمد رفقة الفريق أمام أنطاليا سبور، حيث أشادوا به عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"."تعرف على ردود فعل جماهير جلطة سراي من هنا"

ونستعرض سويًا ما قدمه مصطفى محمد خلال مباراة جلطة سراي أمام أنطاليا سبور بالدوري التركي..

لعب مصطفى محمد مباراة فريقه أمام أنطاليا سبور بالدوري التركي لمدة 90 دقيقة كاملة، ليعود للمشاركة في المباراة كاملة، منذ فترة كان يحل فيها بديلًا، أو يشارك في جزء من المباراة.

لم يستطع مصطفى تسجيل أو صناعة أي هدف، ولكنه قدم أداء هجومي رائع جدًا، كان فقط ينقصه التسجيل، ليحصل على لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق.

ساهم اللاعب المصري في تسجيل هدفي المباراة، عن طريق تقديمه التمريرة المفتاحية مرتين، وهي التمريرة التي تأتي قبل صناعة الهدف بشكل مباشر.

وسدد محمد الكرة 5 مرات طوال المباراة، منهم 4 على المرمى وتسديدة واحدة خارج المرمى، كما أطلق كرة أيضًا جاءت في العارضة.

ولمس مهاجم جلطة سراي الكرة 52 مرة، ومرر الكرة 27 مرة، منهم 17 تمريرة صحيحة و 10 تمريرات خاطئة، بنسبة نجاح وصلت إلى 63%.

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وعلى المستوى الدفاعي، شارك مصطفى محمد في 7 تدخلات أرضية، فاز منهم في 3 تدخلات فقط، كما شارك في 12 تدخل هوائي، فاز في 10 منهم وخسر 2.

فقد مصطفى محمد الاستحواذ على الكرة 20 مرة، وحصل على خطأ وارتكب آخر، ووقع في التسلل مرة واحدة، وأخرج الكرة من منطقة جزاء فريقه 5 مرات، وتصدى لتسديدتين من لاعبي الخصم، واعترض الكرة مرتين.