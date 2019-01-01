الزمالك يشكل لجنة خاصة للقاء الإياب أمام نهضة بركان

الزمالك يسعى للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بالبطولة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة استعدادًا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية الأسبوع المقبل أمام نهضة بركان.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام نهضة بركان في المغرب، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، أحرزه لابا كودجا.

ويشكل الزمالك تشكيل لجنة خاصة لمباراة النهائي، برئاسة أحمد مرتضى منصور لينظم المباراة لتخرج بأفضل صورها يوم الأحد المقبل.

ويرغب الزمالك في تحقيق البطولة والعودة مرة أخرى للساحة الإفريقية ومنصات التتويج بعد الغياب لأكثر من 17 عامًا في الوقت الحالي.

ويتطلب على الزمالك الفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة بين جماهيره التي ستحضر بأعداد كبيرة على حسب تصريحات رئيس النادي.

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ووصلت بعثة الزمالك عصر اليوم إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة نهضة بركان في ذهاب النهائي الذي انتهى بهدف دون رد.