الزمالك يستعيد علاء ومدبولي في مواجهة بيترو أتليتكو

مع استمرار غياب صانع الألعاب محمد إبراهيم عن قائمة المدرب كريستيان جروس

استقر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على القائمة التي سيلعب بها أمام بيترو أتليتكو في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يلعب ضد الفريق الأنجولي غداً الأحد، في الجولة الثالثة من عمر البطولة ليعلن جروس عن قائمته.

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الفريق الأبيض استعاد مدافعه محمود علاء الذي يظهر من جديد بعد الغياب أمام طلائع الجيش بالدوري المصري.

ويتواجد أيضاً أحمد مدبولي ضمن قائمة جروس، بينما يتواصل غياب صانع الألعاب محمد إبراهيم.

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد – عمر صلاح.

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – بهاء مجدي – حمدي النقاز.

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الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز "زيزو" – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أيمن حفني – إبراهيم حسن – أحمد مدبولي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: خالد بوطيب – حميد أحداد – عمر السعيد.

الزمالك يأتي بالمركز الأخير في مجموعته بنقطة وحيدة من مباراتين، بينما يمتلك بيترو 3 نقاط، بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها نصر حسين داي بأربع نقاط.