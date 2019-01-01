الزمالك يحصل على موافقة أمنية لحضور 60 ألف مشجعًا أمام نهضة بركان

الزمالك يستعد لنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حصل نادي الزمالك على موافقة أمنية لحضور 60 ألف مشجعًا لمباراة فريقه أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان، في إياب نهائي الكونفدرالية، الأحد المقبل، في تمام العاشرة مساءً على ملعب "برج العرب".

ووفقًا لما قاله مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه تم الموافقة الأمنية على حضور 60 ألف مشجعًا لمباراة الفريق أمام نهضة بركان من أجل المؤازرة.

وأوضح رئيس الزمالك أنه سيتم طرح التذاكر في أكثر من مدينة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التسهيل على جميع المشجعين.

ويطرح الزمالك التذاكر في مقر النادي في ميت عقبة بالإضافة لمقر نادي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي ومنطقة السويس والأسكندرية في نادي الأوليمبي.

إقرأ أيضًا - رئيس الزمالك: صرف مكافأة للاعبين وحرمان الجهاز الفني وما حدث درس قاسٍ لجنش

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة في الذهاب في أخر الدقائق بهدف دون رد، عن طريق لابا كودجا مهاجم نهضة بركان المغربي بعد مباراة رائعة من لاعبي الفريقين.