الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نصف نهائي بطولة كأس مصر..

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الزمالك 0 × 0 طلائع الجيش

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24' خطييييييييييرة للزمالك بعرضية من طارق حامد من اليمين يقابلها محمود علاء المتقدم في يسار المنطقة بتسديدة ساقطة، تمر من الحارس بسام وتخرج إلى ضربة مرمى.

18' سيجرة للجيش وتراجع للزمالك في هذه الأثناء.

11' تقنية الفيديو تلغي الهدف لوجود تسلل على أوناجم.

10' جوووووووووووووووووووووووووووول! أوناجم يضع الأول للزمالك من أول فرصة، كرة عالية يتسلمها في منطقة الجزاء ويراوغ ويسددها بيسراه لتسكن الشباك.

4' طلائع الجيش حتى الآن هو الأفضل ويمارس الضغط العالي، الزمالك يبدو متأثرًا بدوري أبطال إفريقيا إلى الآن.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

طارق حامد - محمد أشرف "روقا"

محمد أوناجم - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

تشكيل طلائع الجيش:

التشكيل | 4-4-2

محمد بسام

محمد ناصف - علي الفيل - خالد سطوحي - أحمد علاء

أحمد سمير - خالد سطوحي - فرانك ستيفنز - زولا

ناصر منسي - عمرو جمال

وصل طلائع الجيش إلى نصف النهائي بعدما تمكن من عبور بوابة فريق آخر قوي وهو بيراميدز بركلات الترجيح، مع وجود كوكبة من اللاعبين المميزين ما يُنذر الزمالك بأن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق.

خيبة أمل كبيرة يعيشها الزمالك بعدما فشل في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الأهلي في النهائي بهدفين لهدف، لتصبح بطولة الكأس آخر أمل لإنقاذ الموسم.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.