الأهلي والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدور نصف نهائي كأس مصر 2020، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

الأهلي 0 × 1 الاتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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48' نهاية الشوط الأول...

44' أمامية راااااااااااائعة تصل لجيرالدو في يسار منطقة الجزاء حيث يحول الكرة إلى المرمى، لكنها تخرج بعيدة ثم يشير الحكم إلى تسلل عليه.

41' الاتحاد لم يتراجع رغم التقدم رغبةً في تسجيل الثاني.

35' مروان عطية أرسل تمريرة رائعة وضعت رزاق في مواجهة الشناوي الذي خرج من مرماه، فسدد سيسيه كرة سكنت.

35' جوووووووووووووووول أول للاتحاد عن طريق رزاق سيسيه..

32' ضغط للاتحاد على الأهلي في هذه الأثناء، لكن الفرص شحيحة.

26' خطيييييييييرة للاتحاد بتقدم من كريم ممدوح حتى يدخل يمين منطقة الجزاء، حيث يرسل تسديدة قوية لكن عالية إلى ضربة مرمى.

22' الشحات أرسل بينية رائعة وضعت مروان في مواجهة الحارس عماد السيد الذي خرج من مرماه، فأرسل تسديدة قوية مرت عالية إلى ضربة مرمى.

22' يا ربااااااااااااااااه! مروان محسن يضيع هدف محقق للأهلي.

22' تمريرات أهلاوية في الخلف، وضغط على حامل الكرة من الاتحاد.

17' عرضية أرضية خطيييييييرة من اليمين عن طريق الشحات يتركها السولية تمر لجيرالدو الذي يتباطأ ويفقد الكرة.

16' الشد والجذب متواصل بين الفريقين، ولا سيطرة لأحدهما على مجريات المباراة.

12' عرضية خطيييييرة من اليمين عن طريق ممدوح، يخرج لها الشناوي ويمسك الكرة من على قدم قمر.

7' خطأ للأهلي من اليمين ينفذه معلول بعرضية يبعدها الدفاع.

5' بداية جيدة من الفريقين، لكن اللعب منحصر في وسط الميدان.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الاتحاد

يبدا المدرب حسام حسن بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

عماد السيد

السيد سالم - محمد عطوة - داميون لوي - كريم يحيى

أحمد نبيل مانجا - مروان عطية

عمار حمدي - رزاق سيسيه - كريم ممدوح

خالد قمر

البدلاء: عمرو خليل - صبري رحيل - كريم الديب - محمود رزق - مروان النجار - أحمد حجي - أحمد راشد - عبد الغني محمد.

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

جيرالدو - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات

مروان محسن

اليكم تشكيل فريقنا أمام نادي الاتحاد السكندري 🦅 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Kb0C4slUTz — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 1, 2020

البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة - بدر بانون - محمود وحيد - ناصر ماهر - أكرم توفيق - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن.

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كان عشاق كرة القدم المصرية يمنون النفس بلقاء قمة في نهائي كأس مصر، لكن الزمالك خرج من البطولة منذ قليل على يد طلائع الجيش.

لكن سيتعين على المارد الأحمر أن يتجاوز أولًا نادي مدينة الأسكندرية المدجج بنجوم كثر مؤخرًا ويقوده فنيًا مدرب دائمًا ما يلعب مباريات ضخمة أمام الأهلي، إنه حسام حسن.

الأهلي في أفضل فتراته على الإطلاق بعدما تمكن من الفوز بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ويسعى لإتمام الثلاثية التاريخية بتحقيق الكأس بعد حسمه للدوري من قبل.

أهلاً بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر 2020، والمقامة على ملعب السويس الجديد.