ميتشو يعالج أزمة إهدار الفرص في مران الزمالك

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر لملاقاة بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، لحل أزمة إهدار الفرص خلال المرحلة الحالية وفي المباريات المقبلة للفريق الأبيض.

وكان ميتشو قد تولى تدريب الزمالك بعد رحيل خالد جلال، حيث حقق الفوز في 3 مباريات على التوالي وهم ديكاداها الصومالي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن ميتشو يعمل في الوقت الحالي على معالجة إهدار الفرص عند بعض اللاعبين.

وأشارت التقارير أن تصرف ميتشو جاء خاصًة بعد ما أهدره اللاعبين في لقاء الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

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وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري بعد الفوز باللقاء بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

وظهرت بصمة الصربي ميتشو على أداء الزمالك خلال المباريات الأخيرة في كأس مصر ولقاء الإياب بدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.