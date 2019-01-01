رسميًا - نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 8 سبتمبر

الزمالك يسعى للحفاظ على لقب كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عن موعد نهائي كأس مصر، بين الزمالك وبيراميدز بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي الكأس بعد الفوز على الاتحاد السكندري، وبيراميدز حقق الصعود على حساب بتروجيت.

وأصدر الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، بأن نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 8 سبتمبر.

ولم يكشف اتحاد الكرة عن ملعب اللقاء وأيضًا عدد الحضور الجماهيري في المباراة من الفريقين، حتى يحصل على الموافقات الأمنية.

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ويسعى الزمالك للحفاظ على لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، حيث كان حقق اللقب النسخة الماضية على حساب سموحة.