3 رسائل من مرتضى منصور .. لا لاستكمال الدوري ولن نترك حق شيكابالا

رئيس الزمالك ينتقد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

جدد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، مطالبه بإلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية لا تسمح بخوض أي مباراة.

الدوري المصري توقف منذ منتصف مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتحدد موقف الموسم من الاستمرار من عدمه بموعد أقصاه منتصف يونيو المقبل.

أحمد مرتضى يكشف سبب فشل انضمام رمضان صبحي للزمالك

المزيد من الفرق

وقال مرتضى، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "ليس هناك ضرورة لاستئناف الدوري، فهناك 14 فريقًا محترمًا لا يرغبون في استكمال المنافسات، و4 فقط يريدون عودة المباريات، لكن كيف سيعود الدوري وأرقام حالات إصابات كورونا تزداد بشكل يومي في مصر؟".

وأضاف: "حتى الآن اللجنة الخماسية غير قادرة على اتخاذ قرار نهائي بشأن الموسم، ما هذا العبث؟".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن أزمة لقب نادي القرن الإفريقي، والذي يرى الأبيض أنه الأحق به، في حين أن الاتحاد الإفريقي "كاف" منحه للأهلي منذ سنوات، إذ قال: "نجهز حاليًا ملف كامل بشأن هذه القضية عن طريق الاستعانة بمحامين من الخارج، لكي يحصل الزمالك على حقه".

وتابع: "الزمالك ليس في شجار مع الأهلي، بل يبحث فقط عن حقه في هذا الملف، والزمالك هو نادي القرن بالمنطق والبطولات، وقمنا بإعادة رفع اللافتة من جديد عبر أسوار النادي بعد إزالة شعار كاف من عليها واكتفينا بكتابة (نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات)".

وفي سياق آخر، علق مرتضى على الانتقادات التي تعرض لها محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية، والعنصرية التي تعرض لها من قبلل بعض الجماهير.

واستطرد رئيس القلعة البيضاء: "لن نفرط في حق شيكابالا بعد حملة التنمر التي تعرض لها مؤخرًا، ولن نسمح بإهانة أي لاعب بالفارس الأبيض، فهل هذه الجماهير ترضى أن يتعرض اللاعب لسباب وتنمر بسبب صورته مع زوجته؟".

وواصل: "قدمنا عدة بلاغات للنائب العام ضد من فعلوا ذلك لشيكابالا، ولن نترك حق اللاعب، بل سنواصل مطاردة من يفعلون ذلك، فلن نقبل بتعرض أي لاعب من أي نادٍ للسباب والتنمر، ولن نسمح بحدوث قتنة كروية في مصر بسبب هذه الأفعال".