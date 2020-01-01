أحمد مرتضى يكشف سبب فشل انضمام رمضان صبحي للزمالك

الحادثة تعود إلى عام 2015

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار له حاليًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي كان على أعتاب الانضمام لناديه عام 2015، إلا أن الصفقة فشلت في لحظاتها الأخيرة.

نجل رئيس الزمالك أوضح أنه استغل مشاكل عقد رمضان صبحي حين كان ناشئًا مع الأهلي وكاد أن يحصل على توقيعه للأبيض لولا أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الذي حال دون إتمام الصفقة.

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وقد أوضح تفاصيل الواقعة قائلًا لقناة أون تايم سبورت "كان هناك مشكلة في عقد رمضان صبحي مع الأهلي حين كان ضمن صفوف الناشئين، تحدثت معه وحصلت على موافقته على اللعب للزمالك، كان ذلك عام 2014 أو 2015".

"كنت سأتوجه إلى معسكر منتخب مصر لأحصل على توقيعه على العقود، لكن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك يومها أخبرني أنه أنهى كافة الأمور معه، ولذا لم أذهب ولم تتم الصفقة".

"رمضان صبحي وقتها كان ناشئًا وعقده لم يكن كبيرًا معنا، كنت أتمنى بالطبع انضمامه للزمالك، فهو لاعب كبير".

وتطرق أحمد مرتضى إلى قضية لقب نادي القرن في أفريقيا، بقوله "الأهلي يستحق لقب نادي القرن مثل الزمالك، حصلت بصعوبة بالغة على اللائحة التي منحته اللقب ووجدت أن المعايير غير منطقية أبدًا، سنلجأ للطرق الشرعية ونستعيد حقنا. الأمر ليس خلافًا مع الأهلي أو تقليلًا من شأنه أو إهانة له، بل مجرد بحث عن حقوقنا".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته بالإشادة بأخيه أمير مرتضى وعمله في منصب مدير الكرة بالنادي، واصفًا إياه بالاكتشاف الجميل ومؤكدًا أنه خفف الكثير من الأعباء عن كاهله.