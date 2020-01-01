الكشف عن تفاصيل عقد المثلوثي مع الزمالك وموعد وصوله القاهرة

المدافع التونسي سينضم للأبيض في صفقة انتقال حر

كشفت تقارير صحفية تونسية عن تفاصيل تعاقد حمزة المثلوثي مدافع الصفاقسي مع نادي الزمالك المصري ، وكذلك عن موعد وصوله للعاصمة المصرية القاهرة لبدء مغامرته الجديدة.

ورغم أنه لم يُعلن رسميًا عن الصفقة من أي طرف كان حتى الآن، إلا أن عديد المصادر الصحفية في مصر وتونس أكدت انضمام الظهير الأيمن للأبيض في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريقه التونسي.

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موقع فوت 24 التونسي أكد أن المثلوثي وقع مع الزمالك عقدًا يمتد لثلاثة مواسم قادمة، إذ سينتهي في يونيو 2023، فيما ذكرت مصادر تونسية أخرى أنه سيتقاضى نصف مليون دولار في عامه الأول فيما سيزيد راتبه السنوي في موسميه الثاني والثالث، بجانب حصوله على مكافآت وحوافز أخرى مرتبطة بالأداء والنتائج.

موقع فوت 24 أكد أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا سيصل القاهرة يوم الأحد القادم للانخراط في تدريبات فريقه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من خلوه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).