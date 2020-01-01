وزارة التموين تفجر مفاجآت بشأن علامة "الزمالك نادي القرن"

الزمالك لم يحصل على العلامة التجارية المسجلة حتى الآن!

فجر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مفاجأة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحصول ناديه على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار مصدر بوزارة التموين لموقع يلا كورة، إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة تجارية باسم "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في الخامس من يوليو الجاري، ولكن هذا لا يعني حصوله على العلامة التجارية.

وأضاف المصدر قائلًا: "العلامة التجارية لها مسار يتم اتباعه وفقًا للوائح المنظمة للأمر، يبدأ بعرض النشاط الكامل لمنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها، على أحد المختصين لبيان الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها، وفقًا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الأخير، ويتم عمل استعلام على الإسم أو الشعار المطلوب تسجيله على الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها، للتأكد من توافره للتسجيل".

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وتابع: "بعد ذلك يتم إيداع الطلب اللازم للتسجيل على الفئة أو الفئات التي يتم استخدام العلامة عليها أو التي يراد أن يتم استخدام العلامة التجارية عليها في المستقبل".

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وواصل: "يتم فحص الطلب من خلال القسم المختص بالمكتب الحكومي، وعليه يتم قبول الطلب أو رفضه بحسب رأي الباحث، وحال قبول الطلب يتم نشره بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية، لمدة 60 يومًا ووفقًا للقانون".

واستطرد قائلًا: "خلال 60 يومًا وهي فترة المعارضة، حال التأكد من عدم وجود معارضة رسمية من قبل أي طرف، يتم سداد رسوم التسجيل واستلام شهادة التسجيل".

وشدد المصدر على أن الزمالك لم يتسلم الشهادة الخاصة بالتسجيل حتى الآن، لأن فترة المعارضة لم تنته بعد، وهي الفترة التي تصبح العلامة التجارية مسجلة بعدها، وتتمتع بالحق القانوني في الدفاع عنها ضد أي اعتداء".

جاء ذلك بعدما أعلن مرتضى منصور عن تسجيل شعار نادي الزمالك، نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطالبًا النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، بإزارة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن.