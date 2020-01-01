هل يتم تشكيل لجنة لإدارة الزمالك بدلًا من مجلس مرتضى منصور؟

لجنة تفتيش قضائي تواصل عملها بالقلعة البيضاء

أوضح أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة؛ حقيقة ما تردد على لسان ممدوح عباس؛ رئيس الزمالك الأسبق، بشأن العمل خلال الفترة الحالية على تشكيل لجنة تضم حازم إمام وحسن شحاتة، لإدارة القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مزاعم عباس على إثر قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بإيقاف مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء الحالي، لمدة أربع سنوات.

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وقال وزير الرياضة، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "ما لم يعلن رسمي عن الوزارة، فنحن غير مسؤولين عنه، نحن لسنا مع أحد أو ضد أحد، نسير بصورة قانونية، الوزارة دائمًا تسير وفق منهج واحد مع الأطر القانونية واللوائح الموجودة، وعنصر الوقت مُلح، لكن التوقيت لا بد أن يكون مصحوبًا بدراسة معينة".

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وأضاف: "نقول لكل من يهمه الشأن الرياضة، نحن مع مؤسساتنا الرياضية ومع تطوير الرياضة المصرية، وكل قرار لا بد أن يكون مدروسًا بشكل كبير من أكثر من جهة، لذلك رجاءً مني بشكل شخصي للجميع، نحن نعمل بشكل جاد مع كافة المؤسسات، كل ملف يدرس من الوزارة وجهات أخرى، وفي النهاية نتخذ القرار المناسب".

يذكر أن هناك لجنة تفتيش قضائية تعمل خلال الفترة الحالية، لبحث ملفات الزمالك، للبحث عن وجود مخالفات من عدمه، لاتخاذ القرار المناسب.