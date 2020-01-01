وزير الرياضة: سنطبق القانون على الجميع .. والزمالك: لا يجوز له حل المجلس

الوزير يتحدث عن عمل لجنة التفتيش بالقلعة البيضاء

أكد أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، أن اللجنة القضائية للتفتيش على وجود أي مخالفات بنادي الزمالك، قاربت على الانتهاء من عملها، مشددًا على قيامه بتطبيق القانون على الجميع.

وقال الوزير، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "اللجنة قاربت على الانتهاء من عملها، نتمنى أن نطلع على التقارير في فترة وجيزة ونتخذ قراراتنا، وكما قلنا من قبل سنطبق القانون على الجميع، هذه اللجنة مزدوجة بين الجهاز المركزي ووزارة الشباب والرياضة، والجهتان لهما صفة الضبطية القضائية".

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وأضاف: "نقوم بالتفتيش على كافة الأندية، وليس الزمالك فقط، كل ثلاثة أشهر سنمر على مؤسسة، وخلال الفترة المقبلة سنعلن النتائج ونتخذ القرارات القانونية، وهذا ما يخوله لنا القانون وفقًا للائحة المالية المرتبطة بقانون الرياضة".

صبحي تابع: "نحن نحافظ على الرياضة، لكننا سنتخذ الإجراء القانوني اللازم، ليس ضد مؤسسة، إنما ضد إدارات، فنحن نحافظ على المؤسسات والكيانات وفقًا للحلول القانونية البديلة السريعة، فنحن ننتهك الحزم الهادئ، هدفنا مع المؤسسات المختلفة أن يكون هناك نموذج جيد في الرياضة المصرية".

واختتم: "سنتخذ إجراءاتنا وسط ضغوطات، من يتحدث يتحدث، لكننا سنطبق القانون، وعلى إدارات الأندية أن تؤدي عملها التطوعي، وإذا لم تفعل، فلترحل ويأتي غيرها، لكن المكوث لفترات طويلة هذا سنعيد النظر به".

من جانبه، أكد هاني زادة؛ عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لا يحق لوزير الرياضة أن يحل المجلس، نافيًا ما يتردد بوسائل الإعلام.

وقال زادة، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "حل مجلس إدارة أي نادٍ بقرار من وزير الرياضة لا يجوز قانونيًا، حتى لو هناك مخالفات مالية، ما يمكنه أن يقوم به فقط هو مخاطبة المجلس وإعطائه مهلة 30 يومًا للرد، ثم بعد ذلك يتحول الأمر إلى النيابة وفقًا للقانون".

واستطرد: "النيابة هي الجهة التي تؤكد أو تنفي وجود أي مخالفات على الإدارة، أما فيما يخص بقيامنا بوضع أموال الزمالك في خزائن النادي فالجميع يعلن أننا فور أن نضعها في البنوك يتم الحجز عليها".

بسؤاله عن موقف مجلس القلعة البيضاء حال قرر وزير الرياضة حل المجلس، علق: "سنلجأ للقضاء الإداري، ووقتها سنأخذ حقنا في أقل من ساعة، لأن القانون واضح في هذه القضية".

واختتم: "ما على الوزير فعله حال وجود مخالفات أن يمنحنا مهلة للرد، وبعد أيام نحن سنثبت صحة موقفنا، لأننا واثقون من أنفسنا".