كارتيرون: الزمالك مرهق جدًا، ولهذا لجأت للعب بخمسة مدافعين

الفريق هزم طلائع الجيش في الدوري مساء اليوم

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على طلائع الجيش ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري.

الفريق الأبيض نجح في تخطي نظيره بهدف يوسف إبراهيم أوباما ليعزز تواجده في المركز الثاني برصيد 51 نقطة (سيُخصم منهم 3 نقاط لانسحابه أمام الأهلي) مستغلًا خسارة بيراميدز أمام الجونة اليوم الأحد.

المدرب الفرنسي أبدى سعادته البالغة بالفوز، قائلًا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "سعيد جدًا بإحراز النقاط الثلاثة في مباراة صعبة جدًا، الفوز تحقق في ظل معاناة الفريق من إرهاق بدني كبير نتيجة لعب مباراة بيراميدز قبل ثلاثة أيام وعدم أخذ الفترة الكافية من الراحة".

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أضاف "ما يُسعدني كذلك هو القدرة على إحراز الأهداف من أقل عدد من الفرص، كنا سابقًا نسدد عددًا كبيرًا من التسديدات على مرمى المنافس، قد تصل إلى 25 تسديدة، ولا نسجل، وقد عالجنا تلك النقطة وأصبحنا نُسجل من عدد قليل من الهجمات".

"تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء وطالبتهم باللعب بروح قتالية كبيرة، كانوا مرهقين للغاية ولذا لم يكونوا بحاجة سوى للتحفيز".

تابع كارتيرون حول لعبه بخمسة مدافعين خلال اللقاء "لجأت لذلك لأن طلائع الجيش كان يعتمد كثيرًا على التمريرات الطويلة لداخل منطقة الجزاء، أردت صناعة كثافة دفاعية للتغلب على هذا الأسلوب".

وأخيرًا أوضح كارتيرون أن الإصابات التي تُلاحق لاعبيه ليست عضلية بل بسبب الالتحامات في المباريات أو إصابات في الأربطة والمفاصل نتيجة لعب عدد كبير من المباريات في وقت قليل.

يُشار إلى أن الزمالك خسر فرجاني ساسي خلال اللقاء بعد خروجه قبل نهاية الشوط الأول للإصابة.