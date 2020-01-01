أخبار الزمالك اليوم | 180 مليون لرحيل مصطفى محمد والموقف من الانسحاب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة طلائع الجيش، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد الغني، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: إسلام جابر، كاسونجو، محمد أوناجم.

الزمالك: سنلعب أمام طلائع الجيش وبعدها سنحسم موقفنا من الدوري

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن فريقه سيخوض مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري، والمقرر لها مساء اليوم الأحد، على أن يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن عدم استكمال الدوري بعد المباراة.

وقال زادة خلال تصريحات إذاعية: "هناك تطورًا في مستوى الزمالك، واللاعبون يلعبون بشكل هادئ بعد الاقتراب من فقدان لقب الدوري بنسبة 90%".

محمد عادل حكمًا لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

لجنة الحكام اختارت الحكم محمد عادل لإدارة المباراة، على أن يساعده يوسف البساطي وهاني خيري، والحكم الرابع سيكون هشام الفلال، ومحمد أبو خاطر سيكون حكم فيديو، ومحمد يوسف مساعدًا له.

الزمالك: 180 مليون للموافقة على احتراف مصطفى محمد

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن مصطفى محمد مهاجم الفريق، لن يرحل إلا في حالة وصول عرض رسمي بـ10 ملايين يورو، بما يعادل 180 مليون جنيه مصري.

زادة قال خلال تصريحات إذاعية: "بعض اللاعبين المصريين وصلت أسعارهم إلى مبالغ كبيرة، وبالتالي يستحق مصطفى محمد مبلغًا كبيرًا من أجل الرحيل".