متى تأسس نادي الزمالك؟ وما هي البطولات التي فاز بها؟

يعد نادي الزمالك واحدًا أهم الأندية في تاريخ الكرة المصرية والعربية ككل، حيث يمتلك الكثير من البطولات المحلية والعربية والقارية في جعبته، فما هي؟

تأسس نادي الزمالك في مصر عام 1911 وأطلق عليه عند تأسيسه اسم نادي قصر النيل، وتم تغيير الاسم عدة مرات حيث أطلق عليه لاحقاً المختلط ثم نادي فاروق و أخيراً الزمالك ، وهو من أقدم الأندية المصرية و العربية ومن أكثر الأندية شعبية وجماهيرية أيضاً.

تمكن فريق كرة القدم بالنادي من تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية والأرقام القياسية على مدار تاريخه، وحصد العديد من البطولات على الصعيد المحلي والعربي والأفريقي.

النادي الزمالك هو البطل التاريخي لكأس مصر، كما أنه ثاني أكثر الأندية فوزًا بالدوري المصري، وعلى الصعيد القاري فقد كان الأكثر فوزًا بدوري أبطال أفريقيا حتى عام 2000، فما هو عدد بطولات الزمالك ؟

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كم مرة فاز النادي الزمالك بكأس مصر والدوري المصري؟

على المستوى المحلي فاز الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دوري منطقة القاهرة 14 مرة، ودوري منطقة الجيزة مرة.

وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة ويعتبر الزمالك أول فريق مصري يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصري 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التي عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادي الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد في مرمى أحمد شوبير حارس الأهلي في الدقيقة 82، وكأس دورة الأسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

كم مرة فاز الزمالك بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟

على مستوي العالم العربي فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصري السعودي مرتين.

وعلى المستوى الأفريقي تمكن نادي الزمالك من الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو توري بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة في تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصري يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقي 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة.

إجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات في الوطن العربي.