ما هي الأندية العربية الأكثر شعبية؟

تتمتع الأندية العربية مثل الأهلي والهلال والزمالك والاتحاد والوداد والترجي بدعم جارف وكبير، ولكن يا ترى من هو أكثرهم شعبية في الأرجاء العربية؟

تزخر المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج بالعديد والعديد من أندية كرة القدم التي تمتلك شعبية جارفة بين الجماهير وحققت نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة المحلية والقارية.

كرة القدم بشكل عام هي الرياضة الأكثر متابعة بين الجمهور العربي، وتحظى أغلب أنديتها الكبيرة بدعم جماهيري قد يزيد كثيرًا عن الذي نراه في أوروبا في بلاد كألمانيا مثلًا.

تملأ الجماهير المدرجات في كل مباراة، لا تتوقف عن الدعم في السراء والضراء، الأمل يحدوها دومًا لمعانقة الألقاب والذهاب إلى المنصات العالمية، في المنطقة العربية، الكرة لها طابع خاص للغاية حقًا.

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بين الأهلي المصري وغريمه التقليدي الزمالك، وبين الرباعي الكبير في السعودية، وبين ما يقدمه الجمهور المغربي من لقطات في المدرجات تنازع بها كبار روابط الأندية في العالم، تستكشف مدى هيام الجمهور العربي بأنديته.

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ولكن يا ترى ما هي الأندية العربية الأكثر شعبية وجماهيرية؟ لا يمكن الجزم بأن لنادٍ السبق على الآخر، ولكن في هذا التقرير سنحاول الاقتراب من أكثرهم شعبية..

ما هي الأندية العربية الأكثر شعبية؟

إحدى الطرق لاستكشاف الأندية العربية الأكثر شعبية هي منصات التواصل الاجتماعي، فربما هي الإحصاء الكمي الوحيد الموثق الذي يمكن استشفاف نتيجة من هو الأكثر شعبية من خلاله.

وفي هذا الصدد، سيأتي الأهلي المصري كالنادي الأكثر شعبية، حيث يمتلك المارد الأحمر 5.5 مليون متابع عبر تويتر، و12 مليون في فيس بوك، وما يقترب من 5 مليون في إنستجرام.

ثم نجد الهلال السعودي في المرتبة الثانية بـ9 ملايين متابع عبر تويتر، و625 ألف عبر فيس بوك، و3 مليون في إنستجرام، بينما يحل الزمالك في المركز الثالث بـ4.1 مليون متابع عبر تويتر، و6 مليون في فيس بوك ومليون ونصف في إنستجرام.

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الرجاء المغربي حلّ رابعًا وبعده الثلاثي السعودي الاتحاد والنصر والأهلي على الترتيب، ويظهر بعد ذلك الوداد والنجم الساحلي التونسي والعين الإماراتي.

لا يجب هنا الإغفال عن أن بعض الأندية لا تمتلك حسابات موثقة رسمية في بعض المنصات، فمثلًا نادي عملاق مثل الترجي التونسي لا يوجد حساب له في تويتر، وبعض الأندية لم تدخل عالم إنستجرام بعد.