مفاجآت صادمة في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري المصري

اختيارات غريبة من المدرب الفرنسي

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمواجهة طنطا يوم غدٍ الأحد في الجولة الـ12 من الدوري المصري ، وقد شهدت عددًا من المفاجآت الصادمة.

الزمالك تنتظره مباراة حاسمة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا أمام زيسكو الزامبي يوم الجمعة القادم في القاهرة، ويبدو أن المدرب الفرنسي فضل إراحة بعض عناصره الأساسية استعدادًا لذلك اللقاء المهم.

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وشهدت قائمة الفريق الأبيض لمواجهة طنطا على ملعب غزل المحلة غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف، ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام للإصابة.

ولم يكتف كارتيرون بتلك القائمة بل أضاف لهم الرباعي محمود علاء ومحمد أبو جبل ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافي بهدف إراحتهم، رغم أنهم من العناصر الأساسية والمهمة في الفريق.

وضمت القائمة 3 لاعبين من الشباب هم أحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد فتحي، بجانب عودة الثنائي عبد الله جمعة ومصطفى فتحي بعد تعافيهم من الإصابة.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمد فتحي.

الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، أحمد عيد، عبد الله جمعة، علاء يحيى.

الوسط: مصطفى فتحي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، كريم بامبو، إسلام جابر، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، إمام عاشور.

الهجوم: عمر السعيد.