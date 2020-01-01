قرار صادم ومفاجئ من بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

هل هي أخبار جيدة للأهلي؟

اتخذت إدارة نادي بلاتينيوم بطل زيمبابوي قرارًا صادمًا ومفاجئًا قبل مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يوم 11 يناير الجاري في زيمبابوي.

وتمثل هذا القرار بالتخلي عن 6 لاعبين بينهم مجموعة من العناصر الأساسية نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها النادي والتي منعته من الوفاء بالتزاماته المالية وتسديد رواتب اللاعبين المتأخرة.

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الفريق المتوج بلقب الدوري قبل 3 أسابيع يُخطط لبدء مرحلة جديدة مع المدرب الهولندي هيندريك بيتر دي يونج الذي سيخلف المدرب الحالي ليزوي سوي، إذ ستكون مواجهة الأهلي هي الأخيرة له مع بلاتينيوم.

وأعلن النادي رحيل الهداف ألبيرت إيوندي وحارس المرمى آلاس ماجلين والمدافع ديفون تشافا والمهاجم رودويل شينيجريتي المعار من باروكا الجنوب أفريقي، وجميعهم من اللاعبين الأساسيين في الفريق.

وأضاف بلاتينيوم ثنائي الوسط تشارليز سيباندا ومخوخيلي دوب لقائمة الراحلين عن صفوفه.