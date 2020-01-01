مرتضى منصور: طارق حامد لقن "المجنون رامز" درسًا في "رجولة" الزملكاوية

نجم وسط الأبيض حل ضيفًا على برنامج رامز مجنون رسمي

اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارًا مفاجئًا بشأن نجم وسط الفريق " طارق حامد" بعد ظهوره مع رامز جلال في برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة أم بي سي مصر.

المستشار منصور كان قد أكد معاقبة أي لاعب من الزمالك يظهر مع رامز جلال بخصم نصف مليون جنيهًا مصريًا من مستحقاته المالية، موجهًا العديد من الانتقادات للبرنامج والممثل المصري.

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طارق حامد انهال بالضرب على رامز جلال عند نهاية الحلقة ودفعه إلى الماء صحبة أحد مساعديه، وقد جعل هذا التصرف الرئيس يتراجع عن قرار عقابه كما أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

إذ كتب " قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدره بـ500 الف جنيهًا مصريًا بسبب ظهوره مع رامز جلال وذلك بعد أن لقنه "علقة" في الاستوديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله. وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسًا في رجولة الزمالكاوية".