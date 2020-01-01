بهدف رائع .. الزمالك يسقط أمام بيراميدز

اللقاء شهد طرد مدافع الفارس الأبيض

تلقى الزمالك الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار ودي، استعدادًا للعودة لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض دخل اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو" ومصطف محمد.

أما الأزرق فجاء تشكيله الأساسي كالتالي: المهدي سليمان، عمر جابر، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمودي حمدي، محمد حمدي، أحمد توفيق، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد وإيريك تراوري.

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الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، شهدت إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه مدافع الأبيض محمود علاء، بعد عرقلته محمد حمدي الذي كان في اتجاهه للانفراد بالمرمى.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 73، من خلال تسديدة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، سددها رجب بكار من فوق الحارس أبو جبل، المتقدم عن مرماه، لتسكن شباكه.

يذكر أن الأبيض يستهل مشواره في الدوري بملاقاة المصري في في السادس من أغسطس، ضمن مؤجلات الجولة الـ14، أما الأزرق فيلاقي طنطا في العاشر من الشهر نفسه بالجولة الـ19.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 18 لقاء، يليه الزمالك بـ28 نقطة من 16 مباراة.