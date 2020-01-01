رسميًا | جدول مباريات الدوري المصري .. القمة 22 أغسطس

الزمالك والأهلي يعودان بمباراتين صعبتين

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لشهر أغسطس، بعدما تقرر أن تعود المنافسة بشكل رسمي.

اتحاد الكرة كان قد أعلن عودة المباريات من جديد في أغسطس المقبل، بعد توقف دام أربعة أشهر، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط اعتراضات من عديد الأندية على العودة والمطالبة بإلغاء الموسم.

قلق بالدوري المصري .. ظهور 21 مصابًا بفيروس كورونا وتوتر بالزمالك

المزيد من الفرق

وتُستأنف المنافسات بمواجهة الزمالك أمام المصري، في السادس من أغسطس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.

أما الأهلي فيستهل مشوار العودة بملاقاة إنبي في التاسع من الشهر ذاته، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

فيما جاء جدول الشياطين الحمر كاملًا بأغسطس كالتالي:

الأهلي × إنبي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ15 .. 9 أغسطس

الإنتاج الحربي × الأهلي .. استاد السلام .. الجولة الـ19 .. 14 أغسطس

الأهلي × أسوان .. استاد القاهرة .. الجولة الـ20 .. 17 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

الأهلي × الجونة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ22 .. 26 أغسطس

أما جدول الفارس الأبيض فجاء كالآتي:

الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس

الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس

الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس

نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس

فيما جاء مباريات بقية الفرق كالتالي:

🔴 إعلان جدول الدوري الممتاز .... أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم... Posted by EFA on Wednesday, July 22, 2020

وأوضحت لجنة المسابقات أنه تم الإعلان عن جدول مباريات أغسطس فقط، في انتظار إعلان الاتحاد الإفريقي "كاف" لجدول مباريات الفرق المصرية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية، لتحديد مواعيد المباريات المتبقية من المنافسة المحلية.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب 33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز 32 نقطة من 18 مباراة، ورابعًا الزمالك 28 نقطة من 16 لقاء.