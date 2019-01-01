الرجاء يهزم الوداد ويفوز بتوقيع مهاجم الزمالك

الصفقة ستتم بالإعارة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت القناة الرياضية المغربية أن حميد أحداد مهاجم الزمالك في طريقه لارتداء قميص الرجاء المغربي الموسم القادم.

وتنافس الرجاء مع الوداد على ضم المهاجم المغربي خلال الأسابيع الأخيرة بعدما خرج من حسابات الزمالك الذي ضم المغربي أشرف بنشرقي هذا الصيف من الهلال السعودي.

رياض بودبوز يقترب من العوة إلى فرنسا

ورغم أن المفاوضات بين الأطراف كانت حول رحيل أحداد نهائيًا عن الزمالك، إلا أن الصفقة وحسب القناة المغربية تمت بالإعارة لموسم واحد.

وكان سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء قد صرح قبل عدة أيام أن ناديه في مفاوضات متقدمة لضم أحداد من الفريق المصري، ذلك بعدما كان الوداد قد بدأ بالفعل المفاوضات لضمه.

وتحدثت عدة تقارير عن سفر اللاعب يوم الإثنين عقب مباراة القمة أمام الأهلي للمغرب لحسم عودته للدوري المغربي نهائيًا.

يُذكر أن الزمالك ضم أحداد الصيف الماضي من فريق الدفاع الحسني الجديدي لكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع ليُقرر النادي التخلي عنه هذا الصيف.