رياض بودبوز يقترب من العوة إلى فرنسا

لاعب ريال بيتيس لديه عرضًا فرنسيًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات ريمي سابيلا لاعب سانت إتيان قريبًا من الانتقال لفريق كراسنودار الروسي مقابل 12 مليون يورو، وقد حدد النادي الفرنسي بديله بالفعل.

راديو مونت كارلو أوضح أن إدارة النادي الفرنسي أبدت اهتمامها بضم الجزائري رياض بودبوز لاعب ريال بيتيس وإعادته للعب في الليج وان ليكون بديل سابيلا.

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وأضاف أن الصفقة قد تُكلف سانت إتيان ما يقرب من 4 ملايين يورو، لكنه ليس الوحيد المهتم بصاحب الـ29 عامًا بل هناك نيس أيضًا.

وسبق للاعب الوسط الجزائري له أن ارتدى قمصان سوشو وباستيا ومونبيلييه في الدوري الفرنسي، وقد خاض معهم 326 مباراة أحرز خلالهم 51 هدفًا.

ولعب بودبوز مع بيتيس 41 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وقد وقع له صيف 2017 ويرتبط معه بعقد يمتد لموسمين قادمين.

يُذكر أن اللاعب المولود في فرنسا لعب 24 مباراة بقميص الجزائر سجل خلالهم هدفين، وقد كان جزءً من قائمة المنتخب في كأس العالم 2010 لكنه لم يكن ضمن اختيارات جمال بلماضي لبطولة كأس أمم أفريقيا التي انتهت مؤخرًا في مصر بتتويج محاربي الصحراء باللقب.