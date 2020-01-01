وكيله: الزمالك مهتم بالتعاقد مع حسين بن عيادة، وتواصلت مع مسؤوليه

الزمالك يستهدف دعم مركز الظهير الأيمن

أكد فيصل عبيد اهتمام نادي الزمالك المصري بالتعاقد مع موكله حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري، كما كشف عن تواصل أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في النادي معه للحديث حول الأمر.

الزمالك يُعاني هذا الموسم من وجود لاعب واحد فقط في خانة الظهير الأيمن هو حازم إمام، بعد إقدام حمدي النقاز على فسخ عقده من جانب واحد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي نظرًا لتأخر حصوله على مستحقاته المالية والمعاملة السيئة له من جانب مسؤولي الفريق الأبيض على حد قوله.

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عبيد أجرى مداخلة هاتفية مع برنامج البريمو المذاع على فضائية "Ten" المصرية أكد خلالها اهتمام الزمالك بموكله، مضيفًا "حدثت اتصالات أولية مع الزمالك لانتقال بن عيادة لهم، تحدث معي أمير مرتضى منصور خلال تواجدهم في تونس لمواجهة الترجي الأسبوع الماضي بتوصية من رئيس النادي".

"لم نتحدث في الأمور المالية بعد ولم يتقدم الزمالك بعرض رسمي، الأمر كان مجرد إبداء اهتمام".

الوكيل أكد على وجود عدة عروض من داخل وخارج الجزائر لضم بن عيادة، بقوله "أبدت عدة أندية أوروبية وعربية وخليجية اهتمامًا بضم بن عيادة، عقده ينتهي في يونيو القادم وسيدرس كافة العروض التي وصلته، مازال لدينا الوقت الكافي لاتخاذ قرارنا النهائي".