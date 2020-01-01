فايلر يطلب ضم ظهير أيمن، والأهلي يُفاضل بين 3 أسماء

المدرب بدأ يتحدث عن صفقات الموسم القادم

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن طلب رينيه فايلر دعم صفوف الأهلي المصري بظهير أيمن خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

المدرب السويسري يرى أن هذا المركز في الفريق بحاجة لدعم قبل انطلاق الموسم الجديد نظرًا لتقدم أحمد فتحي في العُمر وتذبذب مستوى محمد هاني.

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وأوضحت المصادر المتابعة أن إدارة الفريق الأحمر حددت 3 أسماء للمفاضلة بينهم واختيار أحدهم للتعاقد معه فور انتهاء الموسم وفتح باب الانتقالات.

الأول هو باهر المحمدي نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر والقادر على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، فيما الثاني هو رجب بكار مدافع بيراميدز والمنتخب المصري، والثالث هو علي فوزي لاعب إنبي.

ويُعد المحمدي هو الخيار المفضل للأهلي لكن المطالب المالية الكبيرة للدراويش قد تقف عائقًا في التوصل لاتفاق حول ضمه، خاصة كذلك لكونه هدفًا لعدد من أندية الدوري السعودي.

وقد سبق أن حاول الأهلي ضم رجب بكار في الصيف الماضي لكن إدارة بيراميدز رفضت التفريط به تمامًا، فيما استطلع مؤخرًا رأي علي فوزي لارتداء القميص الأحمر قبل أن تتوقف المفاوضات.