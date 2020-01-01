حسين بن عيادة يُحيي آمال الأهلي والزمالك في ضمه
أحيا حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة آمال ناديي الأهلي والزمالك بالتعاقد معه عقب نهاية عقده مع ناديه الجزائري بنهاية الموسم الجاري.
الفريقان يستهدفان دعم مركز الظهير الأيمن لديهما بعد رحيل حمدي النقاز عن الزمالك وأحمد فتحي عن الأهلي، وقد طُرح اسم اللاعب الجزائري بقوة خلال الأسابيع الأخيرة خاصة أنه سيكون صفقة مجانية بجانب النجاح الملفت للاعبين من شمال أفريقيا في مصر مؤخرًا.
وكانت صحيفة البلاد قد نقلت عن صاحب الـ27 عامًا قوله أنه تلقى عدة عروض أحدها من الأهلي السعودي وأنه يُرحب باللعب له وقد يكون وجهته القادمة، وهو ما أحبط آمال الثنائي المصري في ضمه.
صحيفة الرياضية السعودية نقلت تصريحات جديدة عن بن عيادة في نسختها الصادرة صباح اليوم، رحب خلالها باللعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لكن مشددًا في نفس الوقت على عدم تلقيه أي عرض من أي نادٍ سعودي.
وأوضح اللاعب الجزائري للصحيفة أنه تعاقد الشهر الماضي مع وكيل اللاعبين السعودي صالح اليامي ليمثله في منطقة الخليج العربي.