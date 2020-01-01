أخبار الزمالك اليوم | لاعب الوداد يتحدث عن مفاوضات الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 12 أبريل 2020 ..

أحمد مرتضى منصور: تجديد عقد محمود علاء تم قبل أزمة فيروس كورونا

أكد نجل رئيس نادي الزمالك أن مفاوضات تجديد عقد مدافع الفريق محمود علاء كانت سهلة وسريعة، وقد تم الاتفاق على كل شيء قبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار أحمد مرتضى منصور إلى علاقة الزمالك القوية مع بيراميدز وأبدى إعجابه بالرباعي عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور وعماد دونجا وعمر جابر، مؤكدًا وجود إمكانية قوية لضم لاعب أو أكثر من بيراميدز خلال الصيف القادم.

ظهير الوداد: لا مفاوضات مع الزمالك أو الأهلي

نفى محمد الناهيري ظهير الوداد المغربي وجود أي مفاوضات حاليًا مع الأهلي أو الزمالك، مؤكدًا على أن تركيزه الكامل على أداء تدريباته المنزلية والحفاظ على حالته البدنية والفنية تحسبًا لاستئناف النشاط في أي لحظة، مؤكدًا أن هدفه الفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد.

الاتحاد يُنافس الزمالك على مهاجم الوداد

يُحاول الزمالك استثمار نجاح الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم هذا الموسم والتعاقد مع مهاجم الوداد وليد الكرتي، لكنه يُواجه منافسة جادة من الاتحاد السعودي. التفاصيل هنا

مرتضى منصور: بيراميدز ضم فتحي بعد ضغط الأهلي خوفًا من الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن صفقة انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز تمت بعد تصريحاته حول قدرة ناديه المالية ضم اللاعب الذي رفض تجديد عقده مع الأهلي وأعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري. التفاصيل هنا

بيراميدز يكشف موقفه من رحيل بكار وجابر والشناوي وضم إكرامي وحجازي