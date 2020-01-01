أخبار الزمالك اليوم | مفاوضات عمر جابر وتحسين راتب كارتيرون

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 10 مايو 2020 ..

خزينة النادي تنتعش ماليًا قبل مواجهة الرجاء

كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك عن حصول النادي على 350 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهي جزء من المستحقات الخاصة للنادي بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الرجاء المغربي.

هل يُفاوضه الأهلي، وهل سيوافق؟ عمر جابر يُجيب

تحدث عمر جابر عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه من بيراميدز وموقفه منها. التفاصيل هنا .

وليد سليمان: كارتيرون مدرب جيد وقد حولني إلى لاعب هداف

أشاد وليد سليمان بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك. التفاصيل هنا

رئيس الترسانة السابق: أبو تريكة رفض حقيبة أموال من الزمالك

قال حسن فريد رئيس نادي الترسانة المصري السابق أن محمد أبو تريكة رفض حقيبة ممتلئة بالمال من الزمالك لإصراره على اللعب للأهلي، وقال فريد لقناة أون تايم سبورت "أبو تريكة طلب مني إعادة الحقيبة للزمالك وكان بها 750 ألف جنيهًا مصريًا، وطلب منا الانتقال للأهلي".

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الزمالك يُحسن عقد كارتيرون ماليًا

أفادت المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور قرر تحسين عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ماليًا وزيادة راتبه الشهري من 74 ألف دولار إلى 110 ألف دولار بعد نجاحه في تحقيق نتائج جيدة جدًا مع الفريق خاصة تتويجه بكأسي السوبر الأفريقي والمصري.

قائد غزل المحلة السابق: أسامة نبيه ورط نفسه أملًا في تعاطف جمهور الزمالك

انتقد إكرامي عبد العزيز قائد غزل المحلة السابق تصريحات أسامة نبيه حول تعمده إهدار الفرص أمام الزمالك، مؤكدًا أنها "ذلة لسان" أراد نبيه بها كسف تعطاطف وود جمهور الفريق الأبيض.