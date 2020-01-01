أخبار الزمالك اليوم | لاعب الأبيض مطلوب بـ8 ملايين جنيه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 13 أبريل 2020 ..

تامر النحاس: العراقي أقرب للزمالك، ومحمود علاء جدد عقده

أكد تامر النحاس تجديد عقد موكله محمود علاء رسميًا مع الزمالك ، وأشار إلى وجود فرصة كبيرة لظهير أيمن المصري البورسعيدي "كريم العراقي" للانضمام لصفوف الفريق الأبيض. التفاصيل هنا

عمرو الجنايني: حزنت بسبب وليد سليمان وأتمنى استكمال الدوري

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم، عن كواليس ما دار بينه وبين وليد سليمان، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، عقب مباراة كأس السوبر التي أقيمت في الإمارات مؤخرًا. التفاصيل هنا

سكرتير "كاف": المشاكل وراء إقامة نهائي الأبطال من لقاء واحد وأشجع الوداد

أكد عبد المنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على أن الأزمات التي شهدتها النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، كانت السبب وراء قرار خوض نهائي البطولات الإفريقية من مباراة واحدة. التفاصيل هنا

سموحة: الأهلي والزمالك يرغبان في ضم حسام حسن

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أنه تلقى عروضًا من الأهلي والزمالك، من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. التفاصيل هنا

الاتحاد يرغب في الحفاظ على أحمد رفعت

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد رغبته ببقاء لاعبه المعار من الزمالك أحمد رفعت نهائيًا مع الفريق، وكشفت مصادر داخل إدارة النادي السكندري عن استعدادها لمفاوضة الأبيض حول ضم اللاعب مع تحديد مبلغ 8 ملايين جنيهًا مصريًا كحد أعلى لإتمام الصفقة.

علي غزال: مفاوضات الزمالك لم تكن جدية تمامًا