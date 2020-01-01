سموحة: الأهلي والزمالك يرغبان في ضم حسام حسن

حسام حسن تحت رادار الأهلي والزمالك.

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أنه تلقى عروضًا من الأهلي والزمالك، من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فرج عامر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك أكثر من عرض داخل مصر وخارجها من أجل التعاقد مع حسام حسن، من ضمنهم الأهلي والزمالك".

رئيس سموحة تابع: "الأهلي والزمالك تحدثا شفويًا معنا عن طريق وكلاء لاعبين، من أجل ضم حسام حسن، حيث لم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن".

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وأردف: "رحيل أي لاعب في صفوف سموحة، مرتبط بضرورة موافقة الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي أولًا، ثم فكرة رحيله لنرى من يمكنه تعويضه".

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وقدم حسام حسن مستوى مميزًا رفقة سموحة خلال المواسم الماضية، حيث انضم مؤخرًا لصفوف منتخب مصر.

حسام حسن صاحب الـ26 عامًا، انضم من صفوف الداخلية إلى سموحة في 2016.

وشارك حسن رفقة سموحة هذا الموسم في 18 مباراة، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع هدف وحيد لزملائه.