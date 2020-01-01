أخبار الزمالك اليوم | محاولات قديمة لضم لاعب الأهلي وثقة كبيرة بالفوز في قضية كهربا

الزمالك يستقر على دفع جزء من مستحقات كاسونوجو

استقر مسئولو الزمالك علي صرف جزء من مستحقات الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا عقب انتعاش خزينة النادي من أموال العضويات المنتظرة خلال أيام.

الاتحاد وإنبي مهتمان بضم عنتر

دخل محمد عنتر لاعب وسط الزمالك اهتمامات اندية الاتحاد السكندري وانبي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب عودة النشاط المتوقف حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

هاني زادة : سنفوز بقضية كهربا

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه سيفوز بالقضية التي رفعها ضد لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي محمود عبد المنعم "كهربا".

وتحدث زادة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الزمالك سيفوز بقضية كهربا لأن عقد اللاعب موثقًا في اتحاد الكرة وحصل على مستحقاته".

محمد عبدالواحد : حاولت ضم محمد محمود للزمالك

كشف محمد عبدالواحد، المدرب العام لوادي دجلة ولاعب الزمالك السابق، عن محاولاته من أجل ضم محمد محمود لصفوف الفارس الأبيض، خلال الفترة الماضية، إلا أن الأهلي نجح في حسم الصفقة لصالحه في اللحظات الأخيرة.

وقال "عبدالواحد"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك"، إنه تواصل بالفعل مع محمد محمود من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف نادي الزمالك، خاصة أنه لاعب مميز، مشيرًا إلى أن الأهلي تدخل، وتحدث مع وكيله في النهاية، ونجح في حسم الصفقة، قبل أن يدخل الزمالك حتى في مفاوضات مع اللاعب.