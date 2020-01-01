أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون متمسك بالتعاقد مع المثلوثي وشطة يُقاضي الغندور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 23 مايو 2020 ..

كارتيرون متمسك بالتعاقد مع المثلوثي

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يرغب في التعاقد مع حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي الرياضي التونسي في الصيف المقبل.

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وأفادت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن كارتيرون يصر على التعاقد مع المثلوثي على الرغم من أزمة مواطنه حمدي النقاز مع القلعة البيضاء.

رئيس الزمالك يُساند لاعبه المُصاب بفيروس كورونا

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على مساندته للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه، عقب اصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبه أجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه.

عزمي مجاهد : التزوير سبب خسارتي

اعترف عزمي مجاهد عضو مجلس نادي الزمالك السابق بأن سبب خسارته في انتخابات 2009 بالنادي بسبب التزوير.

عزمي مجاهد قال عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "فشلت في انتخابات نادي الزمالك عام 2009 بسبب التزوير، رغم توقع الجميع أنني سأكون الأول أو الثاني، وحينها فاز ممدوح عباس برئاسة النادي".

وتابع "أفضل مجلس في تاريخ مجالس الزمالك كان مجلسنا بقيادة كمال درويش بكل الإنجازات والتي لم تحقق من قبل".

شطة يُقاضي خالد الغندور

كشف عبد المنعم شطة لاعب نادي الأهلي الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه سيلجأ للقضاء المصري من أجل الحصول على حقوقه بعد الاتهامات التي وجهها له خالد الغندور على شاشة قناة الزمالك.

وقال شطة في تصريحات صحيفة :" الغندور اتهمني بالتواطؤ أنا ومراد مصطفى فهمي لصالح النادي الأهلي من أجل حصوله على لقب نادي القرن الافريقي وهي أمور عارية تمامًا من الصحة".