أخبار الأهلي اليوم | صفقة باهر المحمدي وإلغاء الدوري المصري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 16 مايو 2020 ..

تقارير: الاتحاد الإفريقي يحدد موعدًا لحسم مصير بطولاته القارية

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر عقد 3 اجتماعات داخلية يوم 28 مايو الحالي، من أجل دراسة مستقبل البطولات القارية خلال الفترة المقبلة. التفاصيل هنا

الأهلي والإسماعيلي ينفيان انتقال باهر المحمدي

نفى كلًا من الأهلي والإسماعيلي الأخبار التي تحدثت أمس عن توصلهما لاتفاق حول انتقال مدافع الدراويش "باهر المحمدي" للفريق الأحمر بدءً من الموسم القادم. التفاصيل هنا .

وليد الكرتي: أفضل الاحتراف الأوروبي عن الخليج ومصر

أكد وليد الكرتي، لاعب وسط فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، على أنه يفضّل الاحتراف الأوروبي، عن الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية أو المصرية. التفاصيل هنا

المزيد من الفرق

العامري فاروق: لن أتخطى الخطيب، ولقب الدوري حق للأهلي

نفى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي وجود أي خلافات مع رئيس النادي محمود الخطيب، مؤكدًا أنه سنده وظهره وأنهما يضحكان سويًا على الأخبار التي تتحدث عن خلافاتهما معًا. التفاصيل هنا

وزارة الرياضة تنفي الأخبار حول إلغاء الدوري المصري