الزمالك يتعادل مع الجونة ويرفع الراية البيضاء أمام الأهلي

الفرصة متاحة أمام الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفع الزمالك الراية البيضاء في صراع لقب الدوري المصري مع الأهلي بتعادله مع الجونة 2-2 اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ33.

وأصبح تتويج الأهلي رسميًا باللقب عى بُعد 3 نقاط فقط، أي أن الفريق يستطيع الاحتفال بلقبه رسميًا في حال حقق الفوز على المقاولون العرب يوم الأربعاء القادم.

ماذا يحتاج الأهلي ليفوز بالدوري المصري على حساب الزمالك؟

وانتهى الشوط الأول من مباراة ملعب الجونة بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح طارق حامد التسجيل للزمالك بهدف من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 63 من المباراة.

وانتفض الجونة وتمكن من إحراز هدفين قلب بهما النتيجة لصالحه، الأول عبر أحمد ياسر ريان عند الدقيقة ؟؟ والثاني بواسطة محمود الشبراوي عند الدقيقة الـ88.

وضغط الزمالك بكل قوة بحثًا عن هدف التعادل، وقد وصل له بالفعل عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بواسطة البديل محمود عبد العزيز، وفي الدقيقة التالية غادر يوسف أوباما ومحمود الجزار الملعب بالبطاقة الحمراء.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الأهلي في الصدارة، وقد أنهى الوصيف مبارياته في الموسم.

ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون العرب لحسم المنافسة لصالحه رسميًا، فيما يحتاج الزمالك لنقطتين لضمان اللعب في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، وللفوز في مباراتيه وخسارة المتصدر يوم الأربعاء القادم للفوز بلقب الدوري.