ماذا يحتاج الأهلي ليفوز بالدوري المصري على حساب الزمالك؟

تساوى الفريق في عدد مبارياته مع خصمه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فرط الزمالك في فرصة الضغط على الأهلي والاقتراب منه في صدارة الدوري المصري، ذلك بتعادله أمام الجونة بهدفين مقابل هدف واحد.

ورغم تقدم الزمالك في النتيجة بهدف طارق حامد بعد مرور ساعة من اللعب تقريبًا، إلا أن الجونة الذي يلعب له العديد من أبناء الأهلي بالإعارة نجحوا في إدراك التعادل عبر أحمد ياسر ريان ثم سجلوا هدف التقدم عبر محمود الشبراوي، وقد خطف محمود عبد العزيز هدف التعادل للأبيض في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

بهذا التعدل ارتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 69 نقطة في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الأهلي مع بقاء مباراة لكل فريق بخلاف مواجهة القمة التي ستجمعهما معًا في الـ28 من يوليو الجاري، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

الأهلي بتلك النتيجة يحتاج للفوز على المقاولون العرب في المباراة القادمة ليُتوج رسميًا بلقب الدوري المصري على حساب الزمالك الذي سيُواجه الإسماعيلي، لأن هكذا سيُصبح للأهلي 77 نقطة مقابل 72 للزمالك في حال انتصاره على الدراويش قبل مباراة واحدة من الختام.