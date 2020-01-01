قبل ساعات من مواجهة الزمالك .. الاتحاد السكندري يعلن إصابة لاعبه بكورونا

اتحاد الكرة تضاربت تقاريره

أعلن نادي الاتحاد السكندري رسميًا اليوم الإثنين، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للإخطار الذي تلقاه من الاتحاد المصري لكرة القدم.

الفريق السكندري من المقرر أن يلاقي الزمالك الليلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء نص بيان النادي السكندري:

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تلقت إدارة النادي إخطار جديد منذ قليل من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلكان المستشار الطبي لاتحاد الكرة يشير إلى وجود حالة إيجابية للاعب بالفريق حامل لفيروس كورونا، وذلك بالرغم من وجود أخطار أخر عصر اليوم يفيد بعدم وجود أي حالات إيجابية بجميع المسحات الطبية التي تم إجرائها أمس لجميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من لاعبين وجهاز فني وإداري، وبناء عليه تم الإعلان بموقف النادي الرسمي عن سلبية جميع المسحات بناءً على هذا الإخطاء.

وعلى الفوز تواصل الأستاذ محمد مصيلحي رئيس النادي مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تضارب نتائج المسحة الطبية الأخيرة للفريق، وتم التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد لكي يخضع جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني لمسحة طبية عاجلة سوف تجرى خلال دقائق من الآن للاطمئنان على جميع عناصر الفريق.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب المصاب وكذلك أحد اللاعبين "زميل اللاعب بنفس الغرفة" من خلال طبيب الفريق الدكتور عمرو الأشلم الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله وزميله بالفريق حتى تعافيه وتماثله التام للشفاء وكذلك زميله بالفريق في حال إصابته.

يذكر أن نادي المصري البورسعيدي أعلن هو الآخر بالأمس وجود 16 حالة إصابة في صفوفه بين لاعبين وأعضاء بالجهاز الفني، إلا أن اتحاد الكرة يصر على إقامة مواجهته أمام حرس الحدود، المحدد لها اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)