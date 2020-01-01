فزع في الزمالك .. 16 إصابة بكورونا في صفوف المصري البورسعيدي

الفارس الأبيض التقى بالفريق البورسعيدي قبل يومين

أعلن النادي المصري البورسعيدي، بشكل رسمي، اليوم الأحد، إصابة 16 من أفراده بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء المسحة الأخيرة قبل مواجهة حرس الحدود.

الفريق البورسعيدي كان من المقرر أن يلاقي الفريق العسكري، غدًا الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح النادي المصري أنه تلقى إخطارًا من اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد التأكد من إصابة 16 من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بالفيروس المستجد.

ووفقًا لعديد التقارير المصرية فإن الإصابة طالت طارق العشري؛ المدير الفني للفريق، وعبد الظاهر السقا؛ مدير النشاط الرياضي بالنادي، بخلاف عدد من اللاعبين.

ومن المقرر أن يدخل الفريق البورسعيدي بكامله في حجر صحي ببورسعيد، خلال الأيام الماضية، لحين التأكد من سلامة الجميع.

وتسببت إصابات المصري في حالة من الفزع داخل جدران الزمالك، الذي كان قد التقى بالفريق البورسعيدي قبل يومين، ضمن مؤجلات الجولة الـ14، على استاد برج العرب، وحقق بها الأبيض الفوز بهدف وحيد.

يذكر أن الدوري المصري الممتاز عاد للانطلاق من جديد في السادس من أغسطس الجاري، بعد توقف دام قرابة الأربعة الأشهر، وسط اعتراضات من عديد الأندية على استئناف البطولة إلا أن الجميع امتثل للقرار بعد عديد من الجلسات والاجتماعات.