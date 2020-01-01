فيديو | محمد إبراهيم: الأهلي تفوق على الزمالك بسبب استقراره وهذا موقفي من العودة

قائد الفارس الأبيض السابق يتحدث عن موقفه من العودة للقلعة البيضاء

تحدث محمد إبراهيم؛ قائد الزمالك السابق والحالي لمصر للمقاصة، عن تفوق الأهلي في عدد البطولات على الفارس الأبيض، مشددًا على أن الاستقرار عامل مهم للغاية.

صاحب الـ28 عامًا كان قد رحل عن القلعة البيضاء في نهاية موسم 2018-2019، بعد عدة خلافات مع مرتضى منصور؛ رئيس النادي، ليستقر به الحال في الفريق الفيومي، بعد اتصال من المدير الفني آنذاك أحمد حسام "ميدو".

حمدالله والدوسري وعفيف وحامد وغيرهم .. صوت لأفضل لاعب عربي في الشرق الأوسط

المزيد من الفرق

وبدأ إبراهيم، حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس"، بالتعليق عن فارق البطولات بين قطبي الكرة المصرية: "الاستقرار عامل مهم، الأهلي أوضاعه مستقرة عن الزمالك، فهو عامل رئيس، والدليل أن جيل الزمالك 2000 عندما استقر فترة كبيرة رفقة بعضه حصد عديد البطولات، وحاليًا إلى حد ما هناك استقرار بالزمالك وهذا انعكس على الفريق بالملعب، فحصد البطولات، لكن قبل هذا الموسم كان هناك تغيير كثير في اللاعبين، وأضرت بالفريق".

وعن استمرار علاقته بجمهور القلعة البيضاء رغم الرحيل، علق: "علاقتي بجمهور الزمالك جيدة منذ أول يوم لي بالنادي، لا أريد الحديث كثيرًا عن هذه النقطة حتى لا تُفهم بشكل خاطئ، لكن بيننا علاقة من القلب للقلب".

وبسؤاله عن أسباب الرحيل عن الفارس الأبيض، رد: "فترتي الأخيرة مع الزمالك حصدت ثلاث بطولات، وهذا نجاح، كانت فترة ناجحة، والآن الفريق يسير بشكل جيد مع كارتيرون، لكنني لا أريد الحديث عن أسباب الرحيل، تحدثت عنها كثيرًا ولا أريد الخوض في تفاصيلها من جديد".

وبخصوص إمكانية العودة لارتداء القميص الأبيض: "لمَ لا؟، كل شيء في العالم وارد".

واختتم بموقفه من الاحتراف خارج مصر: "لا أفكر في الاحتراف حاليًا، أركز مع المقاصة، وأتمنى أن أتواجد بالمنتخب خلال الفترة المقبلة".

إبراهيم كان قد خاض تجربة احتراف قصيرة في نادي ماريتيمو البرتغالي لمدة خمسة شهور، خاض خلالها ثماني مباريات.