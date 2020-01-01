توقيع عقود إقامة السوبر المصري في الإمارات غدًا

الاتحاد المصري يوقع العقد مع مجلس أبو ظبي

أعلنت اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أنه سيتم توقيع عقود كأس السوبر المصري ظهر غدٍ الأربعاء، مع الكشف عن تفاصيل الاحتفالية التي ستصاحب المباراة، في قاعة "صالون فير" بفندق "ماريوت" بحي الزمالك.

الإمارات تستضيف السوبر المصري، الذي سيجمع الأهلي؛ بطل الدوري المصري الممتاز، مع الزمالك؛ بطل كأس مصر، للعام الرابع، حيث تقام المباراة في يوم 20 فبراير المقبل، على ملعب محمد بن زايد.

العقود من المقرر أن يوقعها الاتحاد المصري مع مجلس أبو ظبي الرياضي متمثلًا في عارف العواني؛ أمين عام المجلس، وسهل العريفي؛ مدير إدارة الفعاليات بالمجلس، بالإضافة إلى شركة "بريزينتيشن" الراعي الرسمي لحقوق المباراة، ومندوبي الأهلي والزمالك.

السوبر سيشهد عدد من المفاجآت كحفل فني لمدة نصف ساعة من المباراة، بجانب تطبيق تقنية الفيديو، وطاقم تحكيم من صفوة الأجانب الأوروبيين. (طالع التفاصيل)

يذكر أن السوبر المصري يقام في الإمارات منذ عام 2015، باستثناء عام 2018، الذي أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتوج الشياطين الحمر أبطالًا للنسخة الأخيرة من السوبر بعدما تغلبوا على الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.