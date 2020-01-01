صحيفة إماراتية: حفل فني وصفوة الحكام مفاجأة السوبر المصري

الأهلي والزمالك يلتقيان في الإمارات من جديد

كشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن المفاجآت التي ألمح إليها الاتحاد المصري لكرة القدم، المنتظر حدوثها في كأس السوبر المصري.

الإمارات تستضيف السوبر المصري، الذي سيجمع الأهلي؛ بطل الدوري المصري الممتاز، مع الزمالك؛ بطل كأس مصر، للعام الرابع، حيث تقام المباراة في يوم 20 فبراير المقبل، على ملعب محمد بن زايد.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الراعية "بريزينتيشن" اتفقت مع الاتحاد المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي على إقامة حفل فني يسبق المباراة، على أن تكون مدته نصف ساعة، حيث بدأت الشركة بالفعل اتصالاتها مع عدد من المطربين، لإحياء الحفل، لتكون هدية للجماهير الحاضرة، التي من المحتمل أن يكون عددها 37 ألف متفرج.

غياب زيزو والونش عن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة

"الاتحاد" كذلك أشارت إلى أن طاقم الحكام سيكون من الأجانب الصفوة بين حكام العالم، لحساسية المباراة، حيث بدأ جمال الغندور؛ رئيس لجنة الحكام المصرية، مخاطبة الاتحادات الأوروبية، للاتفاق على طاقمي حكام لمباراتي قمة السوبر والقمة المحلية أيضًا، إذ يلتقي الأبيض والأحمر بعد سوبر بأربعة أيام من جديد في الدوري المحلي.

واستطردت الصحيفة أن الاتفاق تضمن تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة بين فريقين مصريين، منعًا لحدوث مشكلات، أمام بخصوص التذاكر فسيتولى مسؤوليتها مجلس أبو ظبي الرياضي، على أن تُحدد الأسعار بالاتفاق مع الاتحاد المصري.

يذكر أن السوبر المصري يقام في الإمارات منذ عام 2015، باستثناء عام 2018، الذي أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتوج الشياطين الحمر أبطالًا للنسخة الأخيرة من السوبر بعدما تغلبوا على الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.