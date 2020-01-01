وكيله: رمضان صبحي وصلته عروض مصرية بأرقام خيالية، وهذا موقفه من الاحتراف

الجناح المصري يلعب مع الأهلي معارًا حتى نهاية الموسم

كشف نادر شوقي عن تلقي موكله رمضان صبحي عروضًا من أندية مصرية بأرقام كبيرة جدًا من الجانب المالي، موضحًا أن اللاعب المعار هذا الموسم من ناديه هدرسفيلد تاون الإنجليزي للنادي الأهلي رفضها جميعًا.

شوقي أكد خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1 أن النادي الإنجليزي يرغب في بيع عقد الجناح المصري خاصة أنه ينتهي بعد عامين وهناك حرص على الاستفادة ماليًا من بيعه.

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مضيفًا "رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى مع الأهلي، هو بيته وسيستمر معه حال لم يخض تجربة الاحتراف مجددًا".

تابع "رمضان تلقى عروضًا من أندية مصرية بأرقام خيالية، حتى أنني خفت عند سماع الرقم من أنه سيؤثر على احتراف اللاعبين المصريين في الخارج، لأن المال سيقنع أي لاعب برفض الاحتراف وتفضيل البقاء في مصر".

"رمضان لو أراد المال فهناك عدة أندية يُمكنه الحصول منها على عقد ممتاز، لقد رفض كافة تلك العروض لأنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي".

أضاف "جلست مع محمود الخطيب رئيس الأهلي في إبريل الماضي واتفقنا على كل شيء، اتفاقنا أن رمضان سيغادر الأهلي إن تلقى عرضًا خارجيًا مميزًا وسيساهم في تطوير موهبته ومسيرته الكروية، وإلا سيبقى في الأهلي".

"هناك عروض واهتمام من أندية عديدة خاصة من تركيا، وهناك كذلك من اليونان وروسيا والبرتغال وأخيرًا من ألمانيا لكن على استحياء. ناديه يريد بيعه حتى لا يُجبر على بيعه بمبلغ أقل الصيف القادم نظرًا لبقاء موسم واحد فقط في عقده".