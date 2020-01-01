أخبار الأهلي اليوم | مستقبل الشيخ، واعتزال وليد سليمان

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 25 يوليو 2020 ..

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أحمد الشيخ يُعلق على أخبار رحيله عن الأهلي

قال أحمد الشيخ أنه سيُقاتل ويُحارب للبقاء داخل الأهلي إلا إن كان للنادي رأي آخر، وأضاف خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أنه لا يُركز حاليًا إلا على الاستعداد مع الفريق للمرحلة القادمة من الموسم خاصة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونفى الشيخ أن يكون على تواصل أو داخل مفاوضات مع أي نادٍ آخر، مشيرًا إلى تأجيله كل هذا الأمر عقب نهاية الموسم وترحيبه بقرار النادي سواء كان الحفاظ عليه أو إعارته أو بيعه نهائيًا.

وكيله: وليد سليمان لن يعتزل الموسم القادم

قال حازم الحديدي في تصريحاته لقناة النهار المصرية أن موكله وليد سليمان لن يعتزل الموسم القادم، موضحًا "أعتقد أن وليد سيبقى في الأهلي عامًا آخر بعد نهاية عقده الجاري، هو لاعب لا يتأثر بعامل السن ونرى كيف يتدرب ويلعب ويؤثر في المباريات".

وكيله: عقد محمد الشناوي مع الأهلي دون شرط جزائي

أكد حازم الحديدي أن عقد موكله محمد الشناوي مع النادي الأهلي لا يتضمن أي شروط جزائية، وأن أي نادٍ سيرغب في ضم حارس المرمى المصري سيتوجب عليه التواصل والتوصل لاتفاق مع إدارة الفريق الأحمر.

وأوضح الحديدي أن التأخير في تمديد عقد الشناوي مع الأهلي لم يكن نتيجة خلاف في المفاوضات بل بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يُمل شروطه على النادي أبدًا.

تقارير فرنسية: ليل توصل لاتفاق مع هدف الأهلي

أشارت تقارير فرنسية أن نادي ليل الفرنسي توصل بالفعل لاتفاق على التعاقد مع جاكسون موليكا هداف مازيمبي المطلوب في النادي الأهلي.